Чиновница извинилась за слова о «бракованных» и «качественных» детях

"В устной речи иногда, к сожалению, бывает, проскочило. Речь о том, что количество детей с нарушениями здоровья, чем старше роженица, тем больше, а самое главное, что вообще родить сложнее. С точки зрения здравоохранения здесь железная логика, но я сожалею. Если бы это было печатное СМИ, естественно, я бы так никогда не написала, я бы взвесила все", - отметила Иванова.