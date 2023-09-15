Чиновница извинилась за слова о «бракованных» и «качественных» детях

Министр семьи Башкирии извинилась за слова о «бракованных» и «качественных» детях
Глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан поделилась своими взглядами на деторождение в интервью местному изданию. Программа "Аспекты мнений", вызвавшая резонанс среди пользователей соцсетей, вышла 13 сентября.
Отвечая на вопрос ведущего, Ленара Иванова заявила:
"Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Чем позже, тем больше, извините, брака, рисков".
Разиф Абдуллин, попросивший регионального министра прокомментировать слова главы российского Минздрава Мурашко, полностью согласился с ее высказыванием.
Впоследствии в сети точку зрения женщины приравняли к фашистской.
Издание "Подъем" запросило комментарий Ивановой. В итоге чиновница признала несовершенство формулировки, но все же не стала отказываться от своих слов.
"В устной речи иногда, к сожалению, бывает, проскочило. Речь о том, что количество детей с нарушениями здоровья, чем старше роженица, тем больше, а самое главное, что вообще родить сложнее. С точки зрения здравоохранения здесь железная логика, но я сожалею. Если бы это было печатное СМИ, естественно, я бы так никогда не написала, я бы взвесила все", - отметила Иванова.