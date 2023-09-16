Предсказание Ломоносова: как отметили 150-летия со дня открытия Земли Франца-Иосифа

Участники экспедиции Русского географического общества (РГО) на Землю Франца-Иосифа и сотрудники национального парка «Русская Арктика» сегодня провели, пожалуй, самый насыщенный день. Именно сегодня, 5 сентября 2023 года, на Земле Александры был установлен поклонный крест в честь 150-летия открытия Земли Франца Иосифа. Как прошел этот день, читайте в заметках корреспондента «Рамблера».

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30 августа 1873 года была открыта эта суровая и красивая земля. Существование островов к востоку от Шпицбергена предсказывал еще Михаил Ломоносов в 1761 году, а затем Николай Шиллинг и Петр Кропоткин. Последний даже представил в Русском Географическом обществе в 1871 году свой проект экспедиции для проверки этого предположения, но в финансировании ему отказали.

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Так и получилось, что впервые острова архипелага увидели не русские географы, а участники австро-венгерской экспедиции на парусно-паровой шхуне «Адмирал Тегетхоф» под командованием Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта.

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Открытие нового архипелага произошло случайно. Судно австро-венгерской экспедиции оказалось зажато льдами и постепенно перемещалось на запад от Новой Земли, когда перед находящимися на борту людьми внезапно предстал мыс, впоследствии названный ими Тегетхоф.

А сам архипелаг получил свое название в честь австро-венгерского императора Франца-Иосифа I. Изначально архипелаг был «ничейной», спорной территорией. Однако ситуация резко изменилась после прихода к власти большевиков. 15 апреля 1926 года президиум ЦИК декретом официально объявил Землю Франца-Иосифа находящейся под полной юрисдикцией СССР. Архипелаг был включен в состав Архангельской области.

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Участники нынешней, юбилейной, экспедиции Русского географического общества сегодня приняли участие в установке памятного креста на мысе Двойной на острове Земля Александры. На торжественном мероприятии также присутствовали военные и туристы. Епископ Мезенский и Нарьян-Марский Иаков провел освящение креста и молебен.

Восьмиметровый крест весом 1,5 тонны доставили транспортным самолетом. Это - самый северный поклонный крест, он изготовлен из лиственницы по канонам православия.