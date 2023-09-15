Умер автор мемного портрета папы римского
На 92-м году жизни скончался колумбийский скульптор Фернандо Ботеро, который известен изображением людей и фигур в преувеличенном объеме. Об этом сообщает The Washington Post.
«Колумбийский скульптор Фернандо Ботеро, известный круглыми и раздутыми, но чувственными фигурами с причудливыми или сатирическими оттенками, и создавший монументальные скульптуры, которые украсили некоторые из самых знаковых бульваров мира, умер 15 сентября в больнице в Монако. Ему был 91 год», — говорится в тексте.
По словам совладельца галереи Art of the World в Хьюстоне и близкого друга скульптора Маурицио Вальехо, Ботеро страдал от пневмонии и болезни Паркинсона.
Среди самых известных работ скульптора портрет папы Льва X, который стал мемом.
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