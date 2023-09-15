Умер автор мемного портрета папы римского

«Колумбийский скульптор Фернандо Ботеро, известный круглыми и раздутыми, но чувственными фигурами с причудливыми или сатирическими оттенками, и создавший монументальные скульптуры, которые украсили некоторые из самых знаковых бульваров мира, умер 15 сентября в больнице в Монако. Ему был 91 год», — говорится в тексте.