Федор Конюхов побил новый рекорд

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта Игорь Потапкин побили мировой рекорд, достигнув 4 687 метров над Эльбрусом на паралете. Об этом сообщает ТАСС.

Паралет - моторный летательный аппарат с крылом парашютной конструкции. Пилот или пилоты паралета обычно находятся в колесной тележке.

Достижение в 4 687 метров - на 117 метров выше ранее установленного мирового рекорда.

Глава экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов рассказал, что пилоты находятся в полете более трех часов. Они взлетели с плато в районе Джилы-Суу с высоты 2 400 метров, стремясь установить новый мировой рекорд.

Конюхов и Потапкин попытаются подняться на высоту до шести километров и пролететь над Западной (5 642 метра в высоту) и Восточной (5 621 метр) вершинами Эльбруса.