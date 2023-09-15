Конюхов побил мировой рекорд, достигнув 4 687 м над Эльбрусом на паралете

"Сегодня в 07:17 пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин взлетели с плато в районе Джилы-Суу с высоты 2 400 м в попытке установить новый мировой рекорд. Действующий рекорд (4 570 м) установлен в 2003 году венгерскими пилотами, наши пилоты пытаются улучшить этот показатель. Погода способствует, антициклон, пилоты находятся в небе 2,5 часа, на данный момент - на высоте 4 300 м", - рассказал собеседник агентства.