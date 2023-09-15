В Берлине выступили в защиту возвращения Нетребко на сцену

Интендант Берлинской государственной оперы Маттиас Шульц выступил в защиту решения возобновить сотрудничество с российской певицей Анной Нетребко, которое было прервано из-за ситуации на Украине в марте прошлого года.

По мнению Шульца, которое он озвучил в интервью радиостанции RBB, "нужно следить за тем, чтобы не использовать деятелей искусства в качестве козлов отпущения". Он также назвал "важным сигналом" то, что Нетребко сотрудничает с Берлинской оперой, которая "четко заняла проукраинскую позицию" в конфликте.

Берлинская государственная опера сообщила в конце августа, что собирается возобновить сотрудничество с Нетребко и что она выступит 15 сентября в опере "Макбет".

Ранее несколько германских концертных площадок сообщили, что на фоне СВО на Украине пока не собираются сотрудничать с Нетребко из-за якобы ее тесных связей с российским руководством. Теперь же в берлинской опере указывают, что певица в последнее время не осуществляла творческой деятельности в РФ и не собирается в ближайшее время там выступать.