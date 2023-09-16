В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

Продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года необходимо запретить для того, чтобы сохранить здоровье молодых поколений. Это также актуально для роста ожидаемой продолжительности жизни, прежде всего мужчин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Единственная проблема этой инициативы — диссонанс между органами, осуществляющими экономическую политику, для которых продажи алкоголя представляют финансовый интерес, и органами, занимающимися здравоохранением. Последние понимают, что раннее потребление алкоголя в конечном счете приводит к увеличению смертности от внешних причин, — сказал Рыбальченко. — Я считаю, что экономика, основанная на пороках, порочна по своей сути».

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Рыбальченко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Достичь этого показателя без ограничений продажи алкоголя, по мнению эксперта, практически невозможно. И, наоборот, возможность роста продолжительности жизни подтверждает опыт территорий трезвости в Якутии.

Во многих странах подобное ограничение уже существует. В США, к примеру, в большинстве штатов запрещено употреблять алкоголь до 21 года, - Сергей Рыбальченко

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что именно крепкий алкоголь оказывает особенно пагубное влияние на растущий организм. И наиболее актуально это для молодых людей до 21 года, ведь к этому времени организм человека еще не успевает сформироваться окончательно.

«Об этом говорят и ученые: организм окончательно формируется в 18-20 лет, а мозг достигает пика развития к 25 годам, — напомнил Рыбальченко. — Кроме того, мы, к сожалению, являемся лидерами по потреблению крепкого алкоголя. Несмотря на то, что потребление алкоголя на душу населения сократилось, показатели по крепким напиткам все еще критически высокие».