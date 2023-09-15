СМИ: Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост

Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По словам представителя крупной российской авиакомпании, на место Нерадько будет назначен его заместитель Дмитрий Ядров, который курирует вопросы аэронавигации и авиационного спасания. Уточняется, что он уже прошел необходимые согласования.

Нерадько занимал должность главы Росавиации с 2009 года, пишет РБК.

В январе бывший заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой стал главой Межгосударственного авиационного комитета. В свою очередь ранее занимавшей эту должность Татьяне Анодиной предложили звание почетного президента совета с правом совещательного голоса.