В Байконуре впервые выступили Хабенский и другие актеры МХТ им. А. П. Чехова

"Наш театр впервые на Байконуре. Мы представляем литературно-музыкальный вечер "Смотришь в небо и видишь - звезда". Особенно волнительно, что мы выступаем накануне исторического события - наши друзья Олег Кононенко и Николай Чуб, у которых мы недавно были в гостях в Центре подготовки космонавтов, летят на МКС на целый год. Завтра мы будем провожать их в полет", - сказал Хабенский.