Мошенники обманули главбуха театра "Градский Хол" через аккаунт Рыбникова

Народный артист РФ Алексей Рыбников косвенно помог обмануть главного бухгалтера своего театра «Градский Хол» Елену Гольдберг почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, мошенники взломали Telegram-канал художественного руководителя театра «Градский Хол» Рыбникова и написали от его имени Гольдберг. В сообщении было сказано, что некий куратор из Департамента культуры хочет поговорить и свяжется с главным бухгалтером в ближайшее время. Как отмечает Telegram-канал, через 20 минут женщине позвонили и представились сотрудником ФСБ.

Мошенники от лица ФСБ заявили, что на Гольдбер пытаются оформить кредит, но можно «перехитрить» преступников. Для этого бухгалтер должна была взять займ на пять миллионов рублей и отправить их на «безопасный счет». Женщина перевела на реквизиты 3,9 миллиона рублей и после этого осознала, что попалась на уловку аферистов.