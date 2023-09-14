Костромская пенсионерка четыре дня выживала в лесу после встречи с медведем

Спасатели и добровольцы в Костромской области после четырех суток поисков обнаружили заблудившуюся в лесу 70-летнюю местную жительницу, сообщает KP.RU. Как рассказала женщина, чтобы выжить, ей пришлось убегать от медведя, есть заячью капусту и пить росу.

Пенсионерка Людмила Козлова 7 сентября пошла за грибами в лес в районе города Буя вместе с зятем. Когда теща не вышла к машине в назначенное время, мужчина сперва пытался найти ее самостоятельно, но затем обратился за помощью к спасателям. Первый день поисков окончился безрезультатно. На второй день женщина сумела позвонить родным и рассказала, что, собирая грибы, столкнулась с медведем и убежала от него в соседний лес. Установить точное местоположение пенсионерки не удалось, однако поисковики поняли, где ее надо искать.

Как сообщает издание, к поискам подключились в общей сложности 114 добровольцев из Костромы, Галича, Буя, Волгореченска и Москвы, вертолетный поисково-спасательный отряд, беспилотная авиация, кинологи, полиция. Женщину нашли с помощью квадрокоптера лишь на четвертые сутки поисков. Оказалось, что она забрела почти на 15 км от места, где она первоначально находилась.

Когда пилот квадрокоптера увидел ведро, а чуть позже саму женщину — никто не мог сдержать эмоций. <...> Когда мы добрались до Людмилы Михайловны, я был восхищен ее мужеством, — рассказал изданию координатор поисков.

По словам женщины, она устроила себе постель из ельника и в течение четырех дней питалась заячьей капустой и пила дождевую воду и росу.