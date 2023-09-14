Американский актёр Шон Пенн, поддерживающий Украину, в недавнем интервью заявил, что готов переплавить свои статуэтки премии «Оскар» и сделать из них пули, которыми украинцы будут обстреливать русских. Об этом Пенн заявил в разговоре с Variety.

Также актёр рассказал, что его разгневало то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить на церемонии вручения «Оскара» в 2022 году.