Санкт-Петербург обновил температурный рекорд

Санкт-Петербург обновил суточный рекорд максимальный температуры воздуха, где 13 сентября столбики термометров поднялись до 24 градусов тепла. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.