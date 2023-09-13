Санкт-Петербург обновил температурный рекорд
Санкт-Петербург обновил суточный рекорд максимальный температуры воздуха, где 13 сентября столбики термометров поднялись до 24 градусов тепла. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня Северная столица обновила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. На городской метеостанции столбик максимального термометра поднялся до отметки плюс 24,6 градуса», — написал он.
Леус отметил, что прошлый рекорд был установлен ровно 25 лет назад — 13 сентября 1998 года. Тогда столбики термометра поднимались до 23,7 градусов тепла.
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