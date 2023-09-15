Ледниковые пещеры и военные базы-невидимки: какую пещеру посещал Путин?

Исследовательская экспедиция, организованная Русским географическим обществом в год 150-летия открытия Земли Франца-Иосифа, продолжается уже десять дней. Сегодня участники экспедиции посетили купол Лунный на острове Земля Александры и побывали в ледниковой пещере, подробности – в материале «Рамблера».

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Обычно ледники изучают с поверхности, исследования пещер – это отдельное направление, которое пока не очень развито в мире.

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Изучать ледники необходимо из-за таяния льда. А вот изучение пещер имеет совсем другое значение. Главное – не путать ледниковые пещеры с ледяными. Ледяные пещеры – это полости в горных породах, в которых из-за низких температур образуется лед. А вот ледниковые пещеры – пещеры в толще ледников.

Рамблер

Такие пещеры образуются по всему миру, где есть хотя бы временами подтаивающие ледники. Талые воды протачивают тело ледника по трещинам, образуя ходы, иногда проходимые для человека. Длина таких пещер может составлять несколько сотен метров, глубина — до 200 м и более. Например, 1993 г. в Гренландии был обнаружен и исследован гигантский ледниковый колодец Изортог глубиной 173 м, приток воды в который летом составлял 30 м³/с и более.

Ещё один тип ледниковых пещер — пещеры, образуемые в леднике в месте выхода внутриледниковых и подледниковых вод на краю ледников. Пол в таких пещерах может быть как ледяной, так и каменный – если поток течет по ложу ледника.

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По строению ледниковые пещеры похожи на карстовые. И те и другие часто в плане имеют древовидную форму, где ветки – это мелкие каналы, собирающиеся в единый ствол – магистральную галерею. Выход этой галереи виден на языке ледника, а начало ветвей – это те самые колодцы, собирающие воду с его поверхности.

По сравнению с карстовыми ледниковые пещеры эфемерны и нестабильны – лед постоянно тает и намерзает, сам ледник ползет из-за чего пещерные каналы сжимаются. Крупная пещера может образоваться всего за один летний сезон и исчезнуть за 2-3 года. Полости, расположенные в неподвижном (мертвом) льду, могут существовать более 10 лет. К примеру, известная с начала ХХ века пещера Парадайз на горе Рейнир в США полностью исчезла к середине сороковых годов, а в 1978 на том же месте опять была обнаружена пещера, причем самая длинная из ледниковых, общей длиной 13,25 км; однако в девяностых исчезла и она, а где-то между 2004 и 2006 годами растаял и сам ледник. Эта пещера была сформирована горячими вулканическими водами.

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Как рассказал Булат Мавлюдов, старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН:

«Ледниковые пещеры отличаются от всех других видов пещер, поскольку они формируются и изменяются очень быстро, буквально за месяцы. Поэтому, как нельзя войти в одну реку дважды, так и в ледниковую пещеру нельзя войти дважды. Каждый год это, фактически, новая пещера. К тому же ледниковые пещеры являются идеальными натурными моделями формирования карстовых полостей, поскольку полости во льду и в породе подобны, но во льду их формирование можно наблюдать, а в породах пещеры образуются за сотни тысяч и миллионы лет».

Кстати, пробовали в ледниках создавать и искусственные полости. Так, в 1960-е, в разгар холодной войны предпринимались попытки строительства военных баз-невидимок, скрытых в толще ледникового льда. Наглядным примером служила база Кемп Сенчури (Camp Sentury) в Гренландии, где небольшой военный поселок, состоящий из деревянных балков, размещался внутри ледника в специально пробитых во льду туннелях. Поселок вмещал до 300 человек и снабжался энергией от небольшого атомного реактора. По неподтвержденным данным, поселение служило экспериментальной авиабазой. При этом ангары для самолетов также находились внутри снежно-ледяной толщи. По тем временам такая база не могла быть засечена с воздуха и из космоса ни визуально, ни при помощи тепловой съемки. Но основная идея поселка – попытка создания сети пусковых установок ракет, невидимых с воздуха, соединенных железной дорогой, проходящих внутри ледяной толщи. Но движение льда помешало осуществлению этих планов.

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На острове Земля Александры два ледниковых купола – Лунный и Кропоткина. В 2017 году, когда архипелаг посещал президент России Владимир Путин, он побывал в пещере на леднике Кропоткина, но до сегодняшнего дня она просто не сохранилась, по описанным выше причинам. Но участникам юбилейной экспедиции РГО повезло посетить свою уникальную пещеру. Сотрудники нацпарка «Русская Арктика» обнаружили новую полость на куполе Лунный. По словам Булата Мавлюдова, эта пещера, скорее всего, унаследованная – то есть начала формироваться, когда ледниковый купол был меньших размеров и стекающая с него вода прорезала ущелье в базальте. Потом ледник наступил, а сейчас во время отступания края ледника возникла пещера, часть которой использовала старый каньон.

«Потому что мы видели каньон четырехметровой глубины в базальте, время его формирования – десятки и сотни лет. То есть, во время формирования каньона купол был стационарен, летом с купола постоянно текла талая вода, пропилила каньон», – рассказал ученый.

Участникам экспедиции удалось посетить те участки пещер, где свод имел арочную форму и был устойчивым. Сквозь тонкий свод в полости проникал призрачный свет, создавая сказочный голубой сумрак. По дну галерей текла прозрачная ледниковая вода.

Национальный парк "Русская Арктика"