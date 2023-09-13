Ректор РАНХиГС рассказал о подготовке специалистов для новых регионов

РАНХиГС реализует несколько программ по подготовке специалистов для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщается в Telegram-канале "Правительство России".
"В 2024 году планируется обучить 35 тыс. человек. На данный момент 6 тыс. человек проходят обучение на трех уровнях: 300 человек обучаются на высшем уровне, 2,7 тыс. человек проходят обучение по программе базового уровня, 3 тыс. человек включены в программу линейного уровня", - сказал Комиссаров.
По его словам, в ходе обучения студенты получают знания о нормах российского законодательства.
Михаил Мишустин поручил Алексею Комиссарову держать все направления работы на личном контроле.