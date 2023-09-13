Путин пригласил школьницу на пуск корабля «Союз МС-24»

Президент России Владимир Путин пригласил школьницу из Ростова-на-Дону Марию Андрееву посмотреть на запуск пилотируемого корабля «Союз МС-24», на котором на Международную космическую станцию будет доставлен российско-американский экипаж. Об этом пишет РИА Новости.

Ученица 9 класса Классического лицея Ростова-на-Дону Мария Андреева была одной из участниц открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел 1 сентября. Она рассказывала тогда, что три года занимается спутникостроением, а не так давно был запущен первый донской спутник, который она разработала совместно со своей командой.

Президент России вновь встретился со школьницей на космодроме «Восточный» и пригласил ее посмотреть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» с российско-американским экипажем, который запланирован на 15 сентября на Байконуре.

«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Юрий Иванович (Глава «Роскосмоса» – Прим. ред.) - мы вчера с ним разговаривали – сказал, если хочешь, можно съездить на пуск», - заявил глава государства.

Школьница согласилась, рассказав, что в восторге от посещения космодрома «Восточный». По ее словам исполнилась ее мечта.

15 сентября с космодрома «Байконур» должна стартовать экспедиция на МКС, в которую включены космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.