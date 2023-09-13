В России задумались о снижении стоимости электронной визы в страну

В Минэкономразвития сообщили о планах проработать совместно с Министерством иностранных дел РФ вопрос снижения стоимости электронной визы в Россию, передает РИА Новости.

Агентство побеседовало на полях ВЭФ с директором департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никитой Кондратьевым. Он напомнил о том, что в настоящее время электронная виза стоит 52 доллара.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас есть задача, которая «прошла по туризму под председательством председателя правительства Михаила Мишустина — проработать вопрос снижения стоимости электронной визы».

Кондратьев указал на отсутствие у иностранных туристов проблем с оплатой за визу. Он отметил, что из ряда стран можно совершить оплату в национальной валюте.

О запуске сервиса оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам и страны Евросоюза, стало известно 1 августа.