Умер автор песен Кобзона и Гурченко

Умер композитор Ян Табачник
На 79-м году жизни умер композитор и музыкант Ян Табачник. Об этом сообщает «Российская газета».
Слушателям Табачник запомнился как советский и украинский композитор, музыкант, а также актёр, телеведущий и аккордеонист. За свою жизнь он выпустил пять альбомов на фирме «Мелодия» и написал песни для многих советских исполнителей, в том числе для Иосифа Кобзона, Вахтанга Кикабидзе, Валентины Толкуновой, а также Людмилы Гурченко.
Отмечается, что Табачник умер в Тель-Авиве, где в последние несколько лет проходил лечение от рака лёгких. Во время борьбы с онкологией музыкант перенёс более ста сеансов химио- и лучевой терапии.
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