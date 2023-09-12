Умер автор песен Кобзона и Гурченко

Слушателям Табачник запомнился как советский и украинский композитор, музыкант, а также актёр, телеведущий и аккордеонист. За свою жизнь он выпустил пять альбомов на фирме «Мелодия» и написал песни для многих советских исполнителей, в том числе для Иосифа Кобзона, Вахтанга Кикабидзе, Валентины Толкуновой, а также Людмилы Гурченко.