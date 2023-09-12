Летчик рассказал, кто ответит за посадку А320 в поле

"Специалисты будут разбираться, в чем причина: либо кто-то что-то не закрутил, либо где-то произошел отрыв трубы, гидравлики. Если бы проблему смогли определить на земле, самолет не выпустили бы в полет с такой неисправностью. Но бывает такое, что со временем появляется трещина в металле, из-за этого происходит разгерметизация системы", — пояснил Красноперов.