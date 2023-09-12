Летчик рассказал, кто ответит за посадку А320 в поле
Наземные службы, готовившие авиалайнер А320, который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском, могут понести ответственность за случившееся. Об этом в эфире "Радио 1" заявил летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов. По его словам, отказ гидравлики, предположительно случившийся на воздушном судне, может привести к полной потере контроля над самолетом.
"Специалисты будут разбираться, в чем причина: либо кто-то что-то не закрутил, либо где-то произошел отрыв трубы, гидравлики. Если бы проблему смогли определить на земле, самолет не выпустили бы в полет с такой неисправностью. Но бывает такое, что со временем появляется трещина в металле, из-за этого происходит разгерметизация системы", — пояснил Красноперов.
Экипаж, успешно посадивший судно, по его мнению, могут представить к государственным наградам.
Утром 12 сентября самолет Airbus A320, который подавал сигнал тревоги, произвел посадку вне аэродрома в Новосибирской области, — воздушное судно село в поле вблизи населенного пункта Каменка. Все пассажиры эвакуированы.
ГУ МЧС по Новосибирской области уточнило, что на борту самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.