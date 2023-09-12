Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как она устроилась в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости, на полях Восточного экономического форума она рассказала, что сейчас является руководителем центра «Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues» (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

Экс-министр заявила, что сейчас это ее полноценное занятие, поскольку она не любит «делать что-то наполовину». Она отметила, что очень благодарна СПбГУ за поддержку.

«Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне», — добавила Кнайсль в беседе с журналистом агентства.

Австрийский госдеятель добавила, что несколько дней назад она переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге.