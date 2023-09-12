Экс-глава МИД Австрии рассказала, как устроилась в Петербурге
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как она устроилась в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости, на полях Восточного экономического форума она рассказала, что сейчас является руководителем центра «Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues» (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.
Экс-министр заявила, что сейчас это ее полноценное занятие, поскольку она не любит «делать что-то наполовину». Она отметила, что очень благодарна СПбГУ за поддержку.
«Это не так просто переехать в Россию: оформить рабочую визу, вся эта история с бумагами. Университет очень помогал мне», — добавила Кнайсль в беседе с журналистом агентства.
Австрийский госдеятель добавила, что несколько дней назад она переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге.
Напомним, что Кнайсль с 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел Австрии в кабинете премьер-министра Себастьяна Курца. С 2021 по 2022 год входила в состав совета директоров «Роснефти», где работала в должности независимого директора.