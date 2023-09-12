В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили об увеличении заболеваемости ковидом в России за прошедшую неделю на 49,2% и росте числа госпитализаций на 39,6%, передает ТАСС.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 52 субъектах РФ, заболеваемость возросла в 65 регионах, говорится в публикации.

За неделю выздоровели 4 509 человек, что на 23,4% больше в сравнении с предыдущей неделей, 10 человек умерли за этот период, утверждает штаб.

В общей сложности с начала пандемии в России зафиксировали 22 995 765 случаев заражения и 22 446 519 случаев выздоровления, 399 999 человек умерли.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в беседе с ТАСС предупредил о том, что осенью в России начнется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что рост заболеваемости обязательно будет, «потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции».