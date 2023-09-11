На 91-м году жизни умерла актриса Мария Скуратова
Театр Российской Армии сообщил, что советская и российская актриса Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни.
«10 сентября на 91-м году ушла из жизни замечательная актриса Центрального академического театра Российской Армии, заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова. <...> Интеллигентная, умная, глубокая, Мария Скуратова из числа артистов, на которых держался и держится русский реалистический, психологический театр. Ее многочисленные роли, любимые зрителями, всегда находили отклик в их сердцах», – сказано в сообщении театра.
Причина смерти Скуратовой не уточняется. В театре также добавили, что прощание с актрисой пройдёт в Николо-Архангельском крематории. Время начала церемонии будет объявлено отдельно.
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