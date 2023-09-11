Квас предложили продавать по паспорту

Живой квас в России необходимо начать продавать по паспорту, поскольку стоя на полках он продолжает бродить и переходит в категорию алкогольной продукции. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал председатель Нацсоюза защиты потребителей Павел Шапкин .

По его словам, квас, находясь на полках, начинает бродить, если в напитке не был остановлен этот процесс технологически и не выполнен процесс пастеризации. В последующем это приводит к повышению в напитке доли спирта, что делает его алкогольным. Именно в таких случаях необходимо вводить предупреждения и продавать квас по паспорту, а также запретить его продажу около школ и детских садов, считает Шапкин.