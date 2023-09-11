Названа основная причина нежелания россиянок рожать детей

«Интересный слайд по поводу барьеров. "Если вы не планируете рождение детей в ближайшие пять лет, то почему?" Материальное положение, жилищные условия — самая популярная оценка — 39%. Порядка 38% — нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране…» — сказал он.