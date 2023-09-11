В России появится радио с индийской и китайской поп-музыкой

"Скорее всего, она будет расширяться в сторону популярной музыки Индонезии, Индии, конечно", - рассказал собеседник ТАСС. По словам Медникова, в планах - "безусловно, станция (возможно, и не одна) китайской музыки". Не исключено, что помимо поп-музыки на радио будет звучать и традиционная музыка, этническая.