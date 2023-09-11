В России появится радио с индийской и китайской поп-музыкой
"Русская медиагруппа" запустит цифровое радио, которое будет специализировано на азиатской музыке, в частности - индийской.
Индийская поп-музыка, вспомним, одно время уже была чрезвычайно популярна в нашей стране - в 80-е годы, когда вышел легендарный "Танцор диско" Баббара Субхаша. Главную мужскую роль в ленте сыграл Митхун Чакраборти. Песни I am a Disco Dancer и Jimmy Jimmy Jimmy Aaja стали гигантской силы шлягерами.
Управляющий директор кампании Дмитрий Медников при этом отметил, что процесс создания цифрового радио с такой музыкой "будет постепенным и займет немало времени". Сроки запуска проекта - конец сентября / начало октября.
"Речь идет о том, чтобы расширялся спектр музыки, доступной для российский аудитории", - пояснил Медников, добавив, что речь идет про одну или несколько станций азиатской музыки.
"Скорее всего, она будет расширяться в сторону популярной музыки Индонезии, Индии, конечно", - рассказал собеседник ТАСС. По словам Медникова, в планах - "безусловно, станция (возможно, и не одна) китайской музыки". Не исключено, что помимо поп-музыки на радио будет звучать и традиционная музыка, этническая.
"Современная азиатская музыка становится все более популярной", - заключил Медников.