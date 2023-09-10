Умер актер Андрей Шаронов

Советский и российский актер театра, кино и ТВ Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни. Об этом пишет «Российская газета».

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О причинах смерти, дате и месте прощания пока не сообщается.

Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. В 1972-м окончил ЛГИТМиК. Служил в Театре драмы и комедии на Литейном, где играл, в частности, в «Недоросле».

Преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

На экранах Шаронов дебютировал в 1981 году, сыграв в легендарной музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Партнерами по картине были Александр Демьяненко, Елена Соловей, Леонид Серебренников.