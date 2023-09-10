Российскую журналистку не пустили на пресс-конференцию Макрона на G20
Охрана не пропустила российскую журналистку Екатерину Надольскую в зал, в котором проходила пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
По данным канала, охрана остановила россиянку в комнате ожидания. Сотрудники предложили ей подойти к мужчине, который находился непосредственно перед входом в зал.
На кадрах видео журналистка подошла к указанному мужчине и попросила его объяснить, почему сотрудников российских СМИ не пускают на пресс-конференцию.
«Я не знаю, почему это невозможно для вас», - ответил ей охранник.
Дальнейшие вопросы он предпочел проигнорировать.
После «разговора», по словам Надольской, произошел еще один инцидент. Девушка из пресс-службы Макрона попыталась вырвать и разбить телефон, на который снималось происходящее.
Ранее российская журналистка рассказала, что в Индии россиян приняли тепло и дружественно. В частности, сотрудница India Today Маусами Синх взяла у нее интервью и заявила, что блокады российских СМИ на саммите не будет.