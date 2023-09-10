Охрана не пропустила российскую журналистку Екатерину Надольскую в зал, в котором проходила пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на полях саммита G20 в Нью-Дели (Индия).

По данным канала, охрана остановила россиянку в комнате ожидания. Сотрудники предложили ей подойти к мужчине, который находился непосредственно перед входом в зал.

На кадрах видео журналистка подошла к указанному мужчине и попросила его объяснить, почему сотрудников российских СМИ не пускают на пресс-конференцию.

«Я не знаю, почему это невозможно для вас», - ответил ей охранник.

Дальнейшие вопросы он предпочел проигнорировать.

После «разговора», по словам Надольской, произошел еще один инцидент. Девушка из пресс-службы Макрона попыталась вырвать и разбить телефон, на который снималось происходящее.