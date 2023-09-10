На ВЭФ заработал павильон "Душа России. Север"

12 деловых мероприятий пройдут в павильоне Минвостокразвития России "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока" в ходе VIII Восточного экономического форума.

Первые дискуссии и секции состоялись в стартовый день форума, 10 сентября.

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Открыло деловую программу обсуждение государственных задач сохранения и развития традиционных отраслей хозяйствования.

Одной из тем стала интеграция деятельности коренных народов в отрасли экономики регионов. Участники обсудили, как КМНС могут включиться в повестку рынка. Андрей Михалевич, начальник управления экономики и инвестиций Федерального Агентства по рыболовству, привел в пример программу "Доступная рыба", запущенную в Камчатском крае. В ее работе принимают участие общины КМНС. Коренные народы занимаются традиционным промыслом и поставляют излишки добытой рыбы в торговую сеть.

- Нужно в этом направлении продвигаться, и это должно быть не только на Камчатке, но и по всей стране, - подытожил Михалевич.

В этот же день состоялась и сессия, посвященная методам и инструментам, которые применяют регионы для сохранения и популяризации культуры коренных жителей, приобщения к этнокультурным ценностям подрастающего поколения.

11 сентября в рамках работы павильона "Душа России. Север" поговорят об укреплении экономического и культурного развития приграничных территорий России и Китая благодаря этническим связям между коренными малочисленными народами двух стран, об этнотуризме в России и реализации прав коренных малочисленных народов.

Как обещают в Минвостокразвития, самая "вкусная программа" стартует 12 сентября. Ее откроет обсуждение гастрономии ДФО, в которой используются дары моря и тайги, сочетаются национальные кухни и культура коренных народов, традиции охотников и кухни азиатских стран.

Кроме того, в этот день пройдет панельная дискуссия "Женщина - лидер Севера". А академия "Дух огня" представит проекты в сфере кинематографии, демонстрирующие активное развитие регионального кино.

Помимо этого, для посетителей павильона проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и северным танцам, а также концерты творческих коллективов.