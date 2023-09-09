Россия выразила протест мэру Милана из-за выставки, посвященной «Азову»*

Генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин сообщил в Telegram-канале, что выразил протест мэру города Джузеппе Сале в связи с выставкой, которая была посвящена украинскому батальону "Азов".

По его словам, он с сожалением узнал, что муниципалитет Милана принял решение поддержать фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто.

"Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить свое глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство "Азову", - написал Штодин в сообщении.

В августе директор Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦМВС) Александр Никонов заявил, что в России может появиться музей, посвященный специальной военной операции на Украине.