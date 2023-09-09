Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокие зарплаты в России получают топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей. Таковы данные Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search. Они провели более 110 глубинных интервью руководителей высшего звена, передаёт ТАСС.

В получившемся рейтинге высоких зарплат первое место заняли топ-менеджеры нефтегазовой отрасли. Средний годовой доход здесь составляет 47,8 млн рублей. Вдобавок положена годовая премия. Ее размер зависит от показателей сотрудника и в среднем достигает 20,3 млн рублей.

На второй строчке управленцы-логисты. За год они зарабатывают 34,6 млн рублей, ежегодная премия составляет 23,1 млн рублей.

Третье место заняли фармацевты. В этой отрасли топ-менеджер ежемесячно получает 32,2 млн рублей, а годовая премия может доходить до 39 млн рублей.

В банковской сфере средний заработок руководителя составляет 29,8 млн рублей в год, а годовая премия - порядка 12,1 млн рублей.

В технологических компаниях годовой доход исчисляется 26,7 млн рублей, премия - около 18,5 млн рублей.

Топ-менеджеры страховых компаний получают 26,4 млн рублей в год, их годовая премия редко превышает 7,9 млн рублей.