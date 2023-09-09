Симоньян заявила об антироссийской риторике армянских властей

«Я говорю: «Давайте так: если вы признаете Крым, то я обойду все кабинеты, на коленях буду стоять. Я вам обещаю, что я сделаю всё, чтобы Россия признала армянские водительские права». Конечно, никакой Крым они не признали», — сказала она.