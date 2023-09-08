Что известно о задержании блогера Бадаляна в Армении

Что произошло

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в Telegram-канале о том, что Бадалян 6 сентября пропал в Горисе. По его словам, за сутки до похищения блогер участвовал в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". Позже Следственный комитет Армении сообщил, что 6 и 7 сентября в Сюникской области по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия арестовали семь человек, в том числе Бадаляна и Геворкяна. Имена остальных не разглашаются.Адвокат Геворкяна Лиана Григорян уточнила, что их задержали на 72 часа.По делу Бадаляна и Геворкяна следствие изъяло автомат, боевые патроны, гранаты и другие виды оружия.Защита Геворкяна и Бадаляна намерена опротестовать решение об их задержании. По словам адвоката, обнаруженное в машине журналиста оружие не принадлежит ни одному из них.