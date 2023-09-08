Гоблин назвал единственную причину для эмиграции

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что покинул бы Россию только в случае серьезной угрозы его семье. Единственную причину для эмиграции он назвал в интервью телеведущему Анатолию Кузичеву. Видео вышло во «ВКонтакте».

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Кузичев спросил у Пучкова, при каких обстоятельствах тот был бы готов уехать из России.

«Ну, наверное, только если [возникнет] угроза физическому существованию семьи. (...) Эти люди зависят от меня, и я их должен спасать», — рассудил блогер.

Ранее Пучков высказался о том, какую страну для проживания он бы выбрал, если бы ему пришлось эмигрировать. Он раскрыл, что предпочел бы жить там, где много эмигрантов и население хорошо относится к выходцам из других стран. Кроме того, блогер заявил, что выбрал бы страну с жарким климатом.