Суд обязал Rutube выплатить вдове Окуджавы 400 тыс. рублей за нарушение прав на его песни

"На Rutube были размещены две записи телепередачи "Три аккорда", в которой ее участники по разу исполнили песню Окуджавы "Молитва". Один раз это сделала Алика Смехова, а второй - Интарас Бусулис. При этом Арцимович как наследник является обладателем исключительных прав на это музыкальное произведение. Она не давала разрешения на использование этой песни в передаче "Три аккорда", - сказала юрист.