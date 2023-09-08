Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом он сообщил в пятницу, 8 сентября.
— Это очень удобно и наглядно для самого себя, — сказал он.
По словам Машкова, он любит ходить на избирательные участки, но из-за плотного рабочего графика второй раз уже голосует онлайн — не отходя от рабочего места, передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме Машкова, на выборах мэра столицы проголосовала народная артистка России Диана Гурцкая в Общественном штабе по контролю за выборами. Певица воспользовалась сервисом для незрячих и слабовидящих.
В период с 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра города. Участие принимают Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Дмитрий Гусев, а также Борис Чернышов и Владислав Даванков. Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо быть зарегистрированным по месту жительства. О том, как отдать свой голос через систему дистанционного электронного голосования, — в материале «Вечерней Москвы».