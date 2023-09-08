Волонтеры очистят от мусора 10 км береговой линии Байкала

Сотни волонтеро в рамках экологической акции "Вода России" и экофестиваля "Горизонт" займутся очисткой от мусора 10 км береговой линии озера Байкал. Совместное мероприятие Минприроды России и "Москвариума" состоится 16 сентября в селе Турка, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного океанариума.

"Байкал - самое большое пресноводное озеро Евразии - одно из красивейших мест нашей страны. Его дно находится на глубине 1 187 м ниже уровня мирового океана, а берега расположены на высоте 456-457 м над уровнем моря. Байкал содержит почти пятую часть всех запасов пресной воды в мире, однако проблема загрязнения его берегов стоит достаточно остро. Всероссийская волонтерская акция "Вода России" и центр океанографии и морской биологии "Москвариум" призывают всех желающих присоединиться к акции по очистке берега, которая пройдет 16 сентября в районе села Турка", - говорится в сообщении.

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Участие в акции бесплатное, а весь инвентарь выдадут на месте. Вместе с волонтерами на уборку выйдут замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Павел Барышев; зампредседателя правительства Республики Бурятия Иван Альхеев; министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятии Наталья Тумуреева; амбассадоры акции - актриса и телеведущая Юлия Михалкова; призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух; актриса театра и кино Елизавета Арзамасова; директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России и лидер акции Илья Разбаш; руководитель научного отдела центра океанографии и морской биологии "Москвариум", главный ветеринарный врач, волонтер экофестиваля "Горизонт" Ирина Суворова и экологические сообщества региона.

"Благодаря Москвариуму, акцию поддержало больше тысячи человек, которые приняли участие в благотворительном забеге на экологическом фестивале "Горизонт", который проводится третий год подряд. Это один из знаковых проектов, посвященных принципам экологии, осознанности и саморазвития", - отметили в океанариуме.

Цель акции - собрать мусор с 10 км берега озера и показать масштабность и состав следа человека в уникальной экосистеме Байкала, а также обратить внимание на проблему перепотребления. На мероприятии Тумуреева лично проведет эколекцию о флоре и фауне Байкала, его проблемах и значимости в водном балансе пресной воды всего мира.

О проблеме биологического и антропогенного загрязнения Байкала расскажут эксперты "Москвариума" - Суворова и ведущий ихтиолог Сергей Синельников. Актриса Юлия Михалкова также планирует принять участие в акции и записать новый выпуск своего влога. Всех, кто решит присоединиться к мероприятию, традиционно ждут полевая кухня, экологические мастер-классы, лекции и концерт. "Как принять участие: зарегистрироваться на сайте "Воды России" или экофестиваля "Горизонт"; приехать 16 сентября в село Турка, Республика Бурятия, Прибайкальский район. Сбор участников с 10:30 до 11:00, начало уборки в 11:20", - добавили в пресс-службе.