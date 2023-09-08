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Движение "Новое величие" могут признать экстремистским в РФ

Мосгорсуд 19 сентября рассмотрит сведения первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова, который рекомендовал признать экстремистским молодежное движение "Новое величие".

Движение "Новое величие" могут признать экстремистским в РФ
© mos-gorsud.ru

Об этом сообщается на сайте российского Минюста. Из документов следует, что суд рассмотрит ходатайство прокурора о запрете деятельности движения на территории РФ. Слушание состоится в 11:00 в зале 415 основного здания Московского городского суда. В августе 2020 года столичный суд признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие".

Следствие считает, что они планировали захватить власть в России, начав госпереворот. Подсудимые, в свою очередь, заявляли, что идею создания такой организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. По этому делу их задержали еще в марте 2018 года.