Движение "Новое величие" могут признать экстремистским в РФ

Об этом сообщается на сайте российского Минюста. Из документов следует, что суд рассмотрит ходатайство прокурора о запрете деятельности движения на территории РФ. Слушание состоится в 11:00 в зале 415 основного здания Московского городского суда. В августе 2020 года столичный суд признал семерых человек виновными в создании экстремистского сообщества "Новое величие".

Следствие считает, что они планировали захватить власть в России, начав госпереворот. Подсудимые, в свою очередь, заявляли, что идею создания такой организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. По этому делу их задержали еще в марте 2018 года.