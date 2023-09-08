Татьяна Васильева стала частью театральной труппы «Ленкома»

Татьяна Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома», стало известно NEWS.ru. Актриса заменит в спектаклях покойную Инну Чурикову. Сама Васильева отметила, что очень благодарна директору театра Марку Варшаверу за предложение поработать в коллективе «Ленкома».

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Ранее Станислав Садальский раскритиковал руководство театра, заявив, что Васильеву пригласили, чтобы заменить Чурикову. В пресс-службе учреждения при этом опровергли высказывания актера, назвав его «главным поставщиком околотеатральных сплетен».

Актриса Инна Чурикова впервые попала в реанимацию в 2022 году. В начале 2023 года она вновь была госпитализирована в критическом состоянии. Она ушла из жизни в 79 лет из-за сердечного приступа. Врачи также диагностировали у нее многочисленные кисты мозга.