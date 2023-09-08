Анна Чурина рассказала о жизни в Париже

«Я очень сентиментальный человек и в Европе сильно скучала по России — до боли. Даже покупала диски с русской народной музыкой. У меня была дикая ностальгия, хотя все было хорошо, были возможности остаться. Но ни разу не пожалела, что вернулась домой», — рассказала Чурина.

Артистка уточнила, что ей давали пятилетние визы для выезда за границу, однако ей больше нравилось на Родине. При этом Чурина отметила, что видела Париж не только с его «фасадной» стороны: кроме Елисейских полей и Лувра актриса видела также метро и мигрантов. По словам звезды «Жизни по вызову», однажды на нее напали прямо на улице.