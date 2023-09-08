Назван основной фактор для развития грамотности

Лингвист рассказала, что влияет на грамотность
Основным фактором, формирующим грамотность, сегодня, как и 50 лет назад, остается начитанность. Об этом накануне Международного дня грамотности, который отмечается 8 сентября, «Парламентской газете» рассказала заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Мария Лебедева.
Многочисленные исследования подтверждают, что сегодня, как и 50 лет назад, основным фактором, формирующим грамотность, остается начитанность, рассказала Мария Лебедева.
«Есть, однако, нюансы, — отметила эксперт. — Прежде в большинстве случаев при чтении человек встречался с нормативным написанием — ведь читали в основном книжные и периодические издания, прошедшие редактуру и корректуру.
Сейчас же читатель встречается с текстами разного качества, в том числе с текстами обычных пользователей интернета, не являющимися образцами правописания. Так что сейчас к рекомендации «много читать, чтобы быть грамотным» важно добавить уточнение: «читать качественные тексты».
При этом экспериментальные исследования показывают, человек склонен запоминать именно неверное написание, даже если верное ему встречается гораздо чаще, сообщила Лебедева.
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