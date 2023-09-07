Руслана Алханова назначили заместителем начальника ГУПЭ МВД

"Начальник главка Сергей Бачурин проинформировал участников совещания о назначении генерал-полковника полиции Руслана Алханова заместителем начальника ГУПЭ МВД России. Бачурин отметил большой личный вклад Руслана Шахаевича как министра внутренних дел по Чеченской Республике в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка в регионе. Он подчеркнул, что за 18 лет Руслан Алханов сформировал республиканское полицейское ведомство, личный состав которого на высоком профессиональном уровне выполняет возложенные задачи", - говорится в сообщении.