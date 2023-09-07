Умер переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

"Я был главным реактором программ для молодежи Центрального телевидения. Общались мы каждый день и не по разу. Человека такой невероятной работоспособности я больше в жизни не встречал. Это человек был удивительной остроты восприятия, что на телевидении чрезвычайно важно. Он умел буквально в секунды уловить главные смыслы или неточности, это феноменальное качество. При огромном пласте ответственности, давившем на него, он всегда сохранял невероятное чувство юмора, умел находить точный язык общения с любыми коллегами. Был строг, но никогда не переходил границ профессиональной этики. На него можно было равняться, таких людей в наше время уже и не встретишь", - рассказал он.