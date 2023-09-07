Бывший главный редактор Совинформбюро умер в возрасте 100 лет

На 101-м году жизни умер журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Мамедова.

Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР.

Напомним, 15 августа Мамедов отметил 100-летний юбилей.

Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Окончив среднюю школу, был принят курсантом в июне 1941 года в авиационное училище. Был отчислен из-за травмы.

Вернулся в Баку и был направлен слушателем на курсы военных переводчиков Разведуправления Генерального штаба РККА. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году уволен по ранению из армии и направлен на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1944-1945 годах работал пресс-атташе советского посольства в Италии. Участвовал в Нюрнбергском процессе в составе советской части международного военного трибунала.

В системе МИД СССР проработал на различных должностях до февраля 1950 года. В 1953 году окончил Первый московский государственный институт иностранных языков. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).