В Госдуме указали на необходимость вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.

Эксперт отметила, что в осенний период число заболевших коронавирусом растет, поэтому не следует останавливать вакцинацию. Также должна продолжаться активная вакцинация от гриппа и кори.

Соломатина добавила, что государство должно профинансировать закупку вакцин, потому что в бюджетах регионов средства на эти цели не заложены на 2023 год.

В настоящее время ведется работа по усиленной вакцинации медицинских работников от кори. Это делается по распоряжению Минздрава, передает НСН.

Во Всемирной Организации Здравоохранения вечером в четверг, 31 августа, заявили, что за минувшие 28 дней количество случаев заболевания коронавирусом нового типа во всем мире увеличилось на 63 процента, передает издание argumenti.ru.