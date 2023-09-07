В Госдуме указали на необходимость вакцинации от коронавируса
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина указала на обязанность государства финансировать закупку вакцин от коронавируса в регионах.
Эксперт отметила, что в осенний период число заболевших коронавирусом растет, поэтому не следует останавливать вакцинацию. Также должна продолжаться активная вакцинация от гриппа и кори.
Соломатина добавила, что государство должно профинансировать закупку вакцин, потому что в бюджетах регионов средства на эти цели не заложены на 2023 год.
В настоящее время ведется работа по усиленной вакцинации медицинских работников от кори. Это делается по распоряжению Минздрава, передает НСН.
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