«Союзмультфильм» сообщил о смерти актера Константина Арефьева
Российский актер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
— На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится в сообщении.
В своем Telegram-канале киностудия выразила соболезнования друзьям и близким артиста.
Константин Арефьев создал множество удивительных мультфильмов, среди которых «Иван-Хуан», «Popcorn», «Крылья для друга» и «Рыбак и его душа». Также в качестве художника он принимал участие в создании фэнтези-притчи «Ночи полнолуния».
Помимо этого, Арефьев успел сняться в фильмах «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».