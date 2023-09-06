«Союзмультфильм» сообщил о смерти актера Константина Арефьева

Российский актер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

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— На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале киностудия выразила соболезнования друзьям и близким артиста.

Константин Арефьев создал множество удивительных мультфильмов, среди которых «Иван-Хуан», «Popcorn», «Крылья для друга» и «Рыбак и его душа». Также в качестве художника он принимал участие в создании фэнтези-притчи «Ночи полнолуния».