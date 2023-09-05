Россиянин решил продать старинное кольцо за 48,4 млрд рублей

«Кольцо досталось мне от моей бабушки-армянки, а ей от ее бабушки... Я знаю, что мои предки жили в польском городе Замосць. Его основал канцлер и богатейший человек XVI века Ян Замойский. Как перстень оказался в нашей семье и уж тем более как очутился в России, ума не приложу. Жалею, что плохо интересовался историей семьи», — посетовал он.