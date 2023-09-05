Это попытка конкретного кинотеатра свести концы с концами и заработать на прокате данных фильмов. Мол, раз не разрешают "пиратствовать" официально, то будем делать это неофициально. В последние время у нас были некоторые фильмы с неплохими кассовыми сборами. Это, например, "Баба Яга спасает мир" и "За Палыча!". Но в последний месяц - четыре недели подряд - у нас лидером кинопроката является французский анимационный проект "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы", собравший в общей сложности более 700 млн рублей. При этом сейчас никто не может сдвинуть картину с первого места. Это означает, что в кинотеатрах просто нет зрителей. А чтобы заработать, кинотеатрам нужно показывать то, на что пойдет зритель. И в данном случае несетевой кинотеатр пытается не демонстрировать регулятору то, что он собирается показывать. Однако зритель, который увидел соответствующую афишу, понимает, на просмотр какой ленты он идет.

Александр Голубчиков Кинокритик, главный редактор портала Zoom.film