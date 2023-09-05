Эксперт объяснил смену названия «Барби» и "Оппенгеймера" в одном из кинотеатров
Кинокритик, главный редактор портала Zoom.film Александр Голубчиков в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию со сменой названия голливудских фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" одним из московских кинотеатров, отметив, что таким образом бизнес пытается "свести концы с концами".
Ранее московский кинотеатр "Радуга" анонсировал фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" под другими названиями, передавал Telegram-канал Baza. В афише компании появились картины "Быстрые свидания" (название проекта "Барби"), которая начнет транслироваться на экранах с 7 сентября, и "Дубак" (название проекта "Оппенгеймер"), показ которой был запланирован на 9 сентября. Спустя некоторое время анонсы фильмов под другими названиями пропали с сайта кинотеатра.
Это попытка конкретного кинотеатра свести концы с концами и заработать на прокате данных фильмов. Мол, раз не разрешают "пиратствовать" официально, то будем делать это неофициально. В последние время у нас были некоторые фильмы с неплохими кассовыми сборами. Это, например, "Баба Яга спасает мир" и "За Палыча!". Но в последний месяц - четыре недели подряд - у нас лидером кинопроката является французский анимационный проект "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы", собравший в общей сложности более 700 млн рублей. При этом сейчас никто не может сдвинуть картину с первого места. Это означает, что в кинотеатрах просто нет зрителей. А чтобы заработать, кинотеатрам нужно показывать то, на что пойдет зритель. И в данном случае несетевой кинотеатр пытается не демонстрировать регулятору то, что он собирается показывать. Однако зритель, который увидел соответствующую афишу, понимает, на просмотр какой ленты он идет.Александр Голубчиков Кинокритик, главный редактор портала Zoom.film
Эксперт подчеркнул, что некоторые голливудские премьеры все еще можно увидеть в российских кинотеатрах, однако из-за отсутствия их продвижения массовый зритель о них не знает.
"У нас почти никто не отслеживает информацию о новинках кинопроката и не знает, что на самом деле выходит, пока не придет в конкретный кинотеатр или не увидит афишу на его сайте при выборе способа проведения досуга. Однако, как мне кажется, интерес к таким фильмам не пропал. Но поскольку кассу обеспечивала обширная рекламная кампания, которой сейчас нет, то сейчас даже те фильмы, которые потенциально могли бы пользоваться большим спросом, собирают гораздо меньше, чем если бы они выходили при масштабной рекламной поддержке", — подчеркнул эксперт.
В Минкульте ранее раскритиковали "Барби" и "Оппенгеймер" за отсутствие традиционных ценностей. Позже на критику ведомства в адрес картин отреагировал депутат Госдумы Антон Горелкин.