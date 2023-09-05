Охлобыстин сообщил о проблемах со здоровьем у отбывающего срок Ефремова

"Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссер, он человек театра, настоящего театра, он любит свою аудиторию. Я думаю, что в качестве режиссера в "Современнике" том же самом, это родной его дом, он очень нужен сейчас", - сказал Охлобыстин.