Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет

Росавиация: Россия и Мьянма возобновили авиасообщение
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено, первый самолёт совершил полёт. Об этом сообщила Росавиация.
Отмечается, что авиакомпания Myanmar Airways International выполнила полёт из Янгона в Новосибирск.
«Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено», — приводит ТАСС заявление.
19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.