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Росавиация: Россия и Мьянма возобновили авиасообщение

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено, первый самолёт совершил полёт. Об этом сообщила Росавиация.

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет
© RT на русском

Отмечается, что авиакомпания Myanmar Airways International выполнила полёт из Янгона в Новосибирск.

«Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено», — приводит ТАСС заявление.

19 мая в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.