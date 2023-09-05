Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено, первый самолёт совершил полёт. Об этом сообщила Росавиация.

© RT на русском

Отмечается, что авиакомпания Myanmar Airways International выполнила полёт из Янгона в Новосибирск.

«Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено», — приводит ТАСС заявление.