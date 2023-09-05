На выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае направлено 634 млн рублей

«По информации органов соцзащиты, на сегодняшний день 17 046 заявлений уже направлено на выплаты пострадавшим от паводка. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей (более 9 тыс. заявлений); финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — 50 тыс. рублей (более 3,5 тыс. заявлений); и в связи с полной утратой — 100 тыс. на человека (более 4 тыс. заявлений)», — рассказали в пресс-службе.